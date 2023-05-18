«Спартак» хочет подписать игрока за 15-20 млн евро, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Московский «Спартак» нынешним летом намеревается подписать игрока за 15-20 млн евро. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Иван Карпов.

Как сообщает источник, целью данного подписания является «конкуренция с «Зенитом». Всего существует три условия, которым должен соответствовать новичок команды. Это должен быть футболист с именем, он должен играть в одном из европейских чемпионатов, а также быть младше 27 лет.

Что касается позиции, то сообщается, что «Спартак» ищет атакующего полузащитника и нападающего.

«Спартак» после 27 туров сезона-2022/2023 РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.