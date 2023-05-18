Мозес намерен покинуть «Спартак» ближайшим летом 

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассчитывает покинуть московский клуб в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, 32-летний футболист планирует продолжить карьеру в другой лиге. Сообщается, что в нигерийском хавбеке заинтересован ряд турецких клубов. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, что Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в октябре 2020 года. Его трансфер москвичам обошелся в пять миллионов евро. В нынешнем сезоне за красно-белых он сыграл восемь матчей и забил два гола. Его соглашение с командой Гильермо Абаскаля рассчитан до конца сезона-2023/2024.