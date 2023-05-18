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Гаврилов считает, что Абаскаль хорошо подготовит команду к дерби с ЦСКА

Матч состоится 21 мая.
18 мая 2023 16:17
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встретятся столичные «Спартак» и ЦСКА.

«Думаю Абаскаль постарается хорошо подготовить команду к дерби. «Спартак» может выиграть. Много было примеров, когда команда не считалась фаворитом и при этом выигрывала», - приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая. Начало встречи назначено на 16:30 по московскому времени.

После 27 туров РПЛ ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Спартак» идет на четвертой позиции, имея в активе 50 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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