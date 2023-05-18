Агент Миранчука рассказал о состоянии игрока после перелома 

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался насчет физического состояния своего клиента.

Отметим, что российский футболист получил перелом мизинца во время матча 34-го тура Серии А против «Монцы» (1:1) из-за чего пропустил встречу следующего тура чемпионата с «Вероной» (1:0).

«Алексей будет принимать решение об участии в матче перед самим матчем. Зависит от того, будет ли он готов к игре. Нога беспокоит, есть дискомфорт. Перелом есть перелом, болевое ощущение у него ощущается», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Напомним, что Миранчук был арендован «Торино» у «Аталанты» в начале нынешнего сезона. В текущем сезоне в составе туринского клуба он принял участие в 28 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.