Холанд, Эдегор и Сака включены в список претендентов на приз лучшему игроку сезона в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-лиги назвала кандидатов на приз лучшему игроку сезона.

Таким образом в список претендентов включены: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Стоит добавить, что победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и футбольных экспертов. При этом голосование на официальном сайте АПЛ продлится до 22 мая, а решение будет объявлено 27-го числа этоже месяца.