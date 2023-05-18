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Матч «Спартак» — ЦСКА на «Открытие Арене» может посетить рекордное количество фанатов в 2023 году

На домашней арене красно-белых ожидается не менее 20 тысячи болельщиков.
18 мая 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Московское дерби 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА может стать рекордным по посещаемости для стадиона «Открытие Арена» в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в воскресенье, 21 мая арену красно-белых, скорее всего, посетят не менее 20 тысяч футбольных фанатов. Сообщается, что рекордом для стадиона в этом году является около 11 тысяч зрителей.

Напомним, что матч «Спартака» (4:2) против «Локомотива» в розыгрыше Кубка России посетили 10 185 болельщиков, а встречу с «Уралом» (1:1) в том же турнире – 9595 фанатов, посещаемость матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) составила 10 568 человек.

Добавим, что очная встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится 21 мая, в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.

В данный момент армейцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка после 27 матчей. Подопечные Гильермо Абаскаля идут на четвертой позиции, имея в своем активе 50 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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