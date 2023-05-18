В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Веры в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что московский «Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры.

«Никаких официальных обращений в клуб не поступало», - приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в трансфере аргентинского футболиста.

При этом, помимо Веры, «железнодорожники» могут подписать еще двоих аргентинцев из «Оренбурга» — Брайана Мансинью и Флорентина Габриэля, однако приоритетной целью для столичной команды является именно Вера.

В нынешнем сезоне на счету Веры 28 матчей в составе «Оренбурга», в которых он забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.