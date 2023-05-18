Представители Фернандо готовы обсудить возвращение бразильца в «Спартак»

Представители агентства Rivorelli Sports, управляющие делами полузащитника турецкого «Анальяспора» Фернандо, прокомментировали возможное возвращение их клиента в «Спартак».

Напомним, что бразилец уже выступал за московский клуб с 2016 по 2019 год.

«Фернандо был очень счастлив в «Спартаке», ему очень нравится Россия. Если будет интересное предложение, мы с радостью его рассмотрим», - приводит слова агентов Metaratings.ru.

К слову, в текущем сезоне хавбек провел за «Антальяспор» 28 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,3 миллиона евро.