Стекеленбург объявил о завершении карьеры

Вратарь «Аякса» Мартен Стекеленбург принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Сообщается, что бывший игрок сборной Нидерландов попрощается с болельщиками клубами во время домашней встречи против «Утрехта» в рамках 33-го тура Эредивизи.

Добавим, что за свою карьеру помимо «Аякса» Стекеленбург выступал за «Рому», «Фулхэм», «Монако» и «Эвертон». Также он являлся вратарем национальной команды Нидерландов с 2004 по 2021 годы, за которую сыграл 63 матча, пропустил 48 голов и отстоял 29 встреч на ноль.

В текущем сезоне в составе «Аякса» на поле он не выходил.