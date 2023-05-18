Геркус уверен, что «Зенит» не станет чемпионом России в следующем году

Бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением по поводу того, когда прервется гегемония «Зенита» в чемпионате России.

«Чемпионство «Зенита» справедливо. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший специалист, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Можно ли прервать гегемонию «Зенита»? Конечно. Это последний год», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Зенит» досрочно стал обладателем пятого титула РПЛ кряду после победы над «Спартаком» со счетом 3:2 в матче 26-го тура чемпионата России. Таким образом, питерский клуб заслужил право занести на свою эмблему вторую звезду, так как для команды это стало десятым чемпионством в истории. До конца чемпионата осталось три тура.