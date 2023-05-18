Агент Мусы Барроу заявил, что его клиент готов перейти в «Спартак»

Футбольный агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы нападающего итальянской «Болоньи» Мусы Барроу, прокомментировал возможный переход своего клиента в «Спартак».

«Игрок готов перейти в «Спартак», если поступит соответствующее соглашение. Я уверен, что Барроу вполне соответствует и уровню самого «Зенита», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что форвард перебрался в «Болонью» из «Аталанты» в июле 2021 года за компенсацию в размере 14,34 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.