Билялетдинов заявил, что «Манчестер Сити» не оставит шансов «Интеру» в финале Лиге чемпионов 

Бывший полузащитник «Эвертона» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что «Интер» не сможет ничего противопоставить «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Отметим, что накануне «горожане» нанесли разгромное поражение «Реалу» со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче турнира и вышли в финальную стадию соревнований. В свою очередь, «нерадзурри» оказались сильнее «Милана» в двухматчевом противостоянии (2:0, 1:0).

«На 15-й минуте матча я уже понял, что «Манчестер Сити» забьет не меньше четырех голов в ворота «Реала», однако считал, что сливочным удастся один мяч заковырять. Но соперник был намного сильнее. У «Интера» не будет шансов в финале Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» возьмет свое. Когда у тебя на замене сидит чемпион мира, ты можешь придумывать что угодно», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция).