Баринов поддержал идею «Локомотива» подписать новый контракт с Дзюбой

Народный артист России Валерий Баринов поддержал идею «Локомотива» продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Пока Дзюба играет и забивает, почему бы не дать ему контракт на два года? Не опасаюсь ли, что он потеряет мотивацию после нового контракта? Об этом надо владельцам клуба беспокоиться», - приводит слова Баринова «Спорт День за Днем».

Напомним, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года. За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.