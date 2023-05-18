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Баринов поддержал идею «Локомотива» подписать новый контракт с Дзюбой

Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.
18 мая 2023 17:32
автор: Степан Шереметьев

Народный артист России Валерий Баринов поддержал идею «Локомотива» продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Пока Дзюба играет и забивает, почему бы не дать ему контракт на два года? Не опасаюсь ли, что он потеряет мотивацию после нового контракта? Об этом надо владельцам клуба беспокоиться», - приводит слова Баринова «Спорт День за Днем».

Напомним, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года. За «железнодорожников» он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

источник: «Спорт день за днем»
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