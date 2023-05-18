Колыванов считает, что «Реал» нуждается в перестройке команды 

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал причину по которой «Реал» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ничего не случилось, просто они уже древние, их менять пора. Надо делать выводы и привлекать молодых футболистов, которые отбирали бы мяч, носились и бились. Я вообще в «Реал» не верил. В том году он проскочил, а в этом — было бесполезно, надо было вносить какие-то изменения», — приводит слова Колыванова «Газета.Ру».

Добавим, что после победы над «Реалом», «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером». Встреча запланирована на 10 июня и состоится на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти завоевали престижный клубный европейский трофей в прошлом сезоне.