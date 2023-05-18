Минин считает, «Зениту» повезло, что он успел подписать Ренана

Комментатор Станислав Минин оценил шансы бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана сменить команду после завершения молодежного чемпионата мира.

Ренан был вызван на турнир, который начнется 20 мая в Аргентине.

- «Зениту» повезло — успели взять игрока, который был интересен европейским клубам. Если он продолжит прогрессировать, его захотят приобрести, а «сине-бело-голубые» отпустят защитника за хорошие деньги. К нему не будут специально присматриваться на турнире, его уже хорошо знают. Ренан уже выше уровня молодежной сборной, это игрок уровня обоймы национальной команды, - приводит «Матч ТВ» слова Минина.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в рамках обмена на форварда Юри Алберто. 19-летний защитник подписал с сине-бело-голубыми контракт до 30 июня 2028 года. На данный момент Роберт сыграл десять матчей за «Зенит», завоевав с клубом титул чемпиона России в текущем сезоне.