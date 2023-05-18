«Сергей нормально отработал». Президент «Урала» - о судействе Карасева в игре с «Краснодаром»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного арбитра финала Пути регионов Кубка России между екатеринбургским клубом и «Краснодаром».

«Вопросы к судейству Карасева? Да особых нет вроде. Сергей нормально отработал. Да, был эпизод, когда отменили пенальти на Кордобе из-за офсайда, но не отменили вторую желтую карточку у Гогличидзе. Я этого сначала не понял. Но мне объяснили, что судьи все сделали правильно», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 2:1. В суперфинале турнира «Краснодар» сыграет с московским ЦСКА.