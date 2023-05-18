«Прославление самого себя». Орлов скептически отнесся к идее Мостового стать тренером

Известный российский комментатор Геннадий Орлов оценил намерение Александра Мостового стать тренером.

«Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, – это, в основном, прославление самого себя. Просто ничего не получится», – приводит слова журналиста Sport24.

Напомним, что на данный момент Мостовой тренирует медиафутбольный клуб Камила Гаджиева Fight Nights. Не так давно Александр начал обучение на тренера в академии РФС.