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Эвра призвал итальянских болельщиков поддержать «Интер» в финале Лиге чемпионов 

Команда Симоне Индзаги поборется за трофей с «Манчестер Сити».
18 мая 2023 18:04
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра обратился с просьбой к любителям футбола из Италии болеть за «Интер» в финальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Как бывший игрок «Ювентуса» желаю, чтобы все итальянские фанаты поддержали итальянский клуб, то есть «Интер». Он сейчас представляет Италию, как раньше «Ювентус». Люди должны проявлять уважение к итальянскому футболу», — приводит слова Эвра ITASportPress.

Добавим, что на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» в двухматчевом противостоянии одолел «Милан» (2:0, 1:0). «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» (1:1, 4:0).

Напомним, что финальная игра пройдет 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

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