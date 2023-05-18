Семак назвал «Зенит» синонимом Санкт-Петербурга

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде праздновали пятую кряду победу в чемпионате России.

«Клуб вместе с городом организовали прекрасное празднование для жителей и болельщиков. Мы все вместе порадовались, потому что «Зенит» и Санкт-Петербург — синонимы. Все в городе очень любят футбол и, конечно, это очень приятно — то, как встречали командный автобус во время нашего небольшого турне по городу. Это всегда приятно — ребята понимают, ради чего они работают и насколько сильно их любят в городе», - приводит пресс-служба «Зенита» слова главного тренера.

Напомним, что «Зенит» оформил чемпионский титул в 26-м туре после домашней победы над «Спартаком» (3:2), а награждали команду по завершению следующего матча, в котором сине-бело-голубые принимали «Краснодар» (2:2).

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал десятым в истории отечественного футбола.