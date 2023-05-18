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Почетный президент ОКР Александр Жуков заступился за Абаскаля: тренерскую чехарду нужно прекратить

«Спартак» не так ярок во второй части сезона.
18 мая 2023 18:35
автор: Максим Скороходов

Известный болельщик «Спартака», почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заступился за главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Тренерскую чехарду нужно прекратить. Это не помогает команде. Летом и осенью «Спартак» очень здорово смотрелся, был на ходу. Значит, тренер умеет работать и добиваться результата. А постоянная смена тренеров до добра не доводит. Это мы видим на примере и других клубов в текущем сезоне. Сейчас «Спартаку» нужно взять медали и думать о селекции», - приводит «Матч ТВ» слова Жукова.

Напомним, что из-за неудачных выступлений во второй части сезона «Спартак» опустился на четвертое место РПЛ и вылетел из Кубка России, уступив «Акрону» (1:2).

Добавим, что контракт Абаскаля с красно-белыми рассчитан до окончания сезона-2025/26.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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