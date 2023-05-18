«Бавария» не будет рассматривать предложения по Киммиху ближайшим летом 

Руководство «Баварии» собирается отвечать отказом на любые предложения по полузащитнику Йозуа Киммиху в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «красные» ценят 28-летнего игрока, считая его ключевым в составе баварцев, и не рассматривают возможность его ухода. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого хавбека заинтересована «Барселона».

Напомним, что Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. С тех пор за мюнхенский клуб он сыграл 345 матчей, забил 40 голов и отдал 94 результивные передачи. Его соглашение с немецкой командой рассчитан до конца сезона-2024/2025.