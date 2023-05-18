Де Брейне велел «заткнуться» Гвардиоле во время матча «Манчестер Сити» - «Реал»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне грубо ответил главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против испанского «Реала» (4:0).

Так, в трансляцию попал эпизод, как бельгиец раздражительно поворачивается в сторону испанского наставника и кричит: «Заткнись, заткнись!» После игры специалист рассказал, что в этот момент советовал своим подопечным не спешить в развитии атакующих действий.

Напомним, что первый матч футбольных клубов в Мадриде завершился вничью со счетом 1:1. «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером», который оказался сильнее «Милана» в двухматчевом противостоянии (2:0, 1:0).

Финальный матч турнинра запланирован на 10 июня и состоится в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка»