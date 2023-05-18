Роман Павлюченко: «Манчестер Сити» отгрузит «Интеру» минимум трешку

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Манчестер Сити».

«В финале англичане явные фавориты. Уверен, что они минимум трешку отгрузят «Интеру», а то и больше. Итальянцы окопаются в своей штрафной и будут отбиваться, но это им никак не поможет.

Даже у «Реала» не получилось вчера контролировать мяч и проводить атаки. У «Интера» нет никаких шансов на титул, уверен в этом на все сто процентов», - приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня. Игра состоится в Стамбуле (Турция).

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала», а «Интер» - «Милана».