Президент «Урала» Иванов рассказал, останется ли Гончаренко на посту главного тренера команды 

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением по поводу возможного ухода Виктора Гончаренко с должного главного тренера клуба.

«Почему он должен уходить? У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу не говорил и даже не намекал, что хочет нас покинуть. Нам есть куда расти, рассчитываем развиваться. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов. У него действующий контракт», – приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гончаренко руководит «Уралом» с августа 2022 года. В данный момент «шмели» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков после 27 проведенных матчей. От зоны стыковых матчей их отделяют четыре очка.

В среду, 17 мая подопечные Гончаренко покинули розыгрыш Кубка России, потерпев поражение от «Краснодара» (1:2) в финале второго этапа Пути регионов.