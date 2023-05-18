Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала наставника «Ливерпуля» Клоппа на два матча АПЛ

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Ливерпуля» на два матча АПЛ.

Наказание было выдвинуто за высказывание наставника после матча «красных» против «Тоттенхэма» (4:3) в 34-м туре АПЛ: тогда Клопп заявил, что не знает, что против его команды имеет арбитр Пол Трини, поставивший пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

Благодаря этому пенальти «шпоры» сравняли счет, но «Ливерпуль» вырвал победу. Отметим, что после окончания игры Клопп беседовал с арбитром.

В итоге наставнику «Ливерпуля» дисквалифицировали на один матч, от второй игры он отстранен условно до конца сезона, также Клопп был оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Таким образом, Юрген Клопп пропустит матч «Ливерпуля» против «Астон Виллы», который состоится 20 мая.