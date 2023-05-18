Сперцян рассказал, за счет чего «Краснодару» удалось выйти в Суперфинал Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением по поводу того, каким образом команда пробилась в Суперфинал Кубка России.

Отметим, что в финальном матче низшей сетки турнира (Путь регионов) черно-зеленые одержали победу над «Уралом» со счетом 2:1.

«Мне кажется, что мы вышли в Суперфинал благодаря нашей командной сплоченности, мы сражалсиь друг за друга на каждом углу поля. К тому же играли дома, и нас очень сильно поддерживали наши трибуны, гнали вперед», - приводит слова Сперцяна ТАСС.

Добавим, что в суперфинале соревнований «Краснодар» встретится с московским ЦСКА, который успешно прошел этапы верхней сетки турнира (Путь РПЛ). Игра состоится 10 июня на арене «Лужники» в Москве.

Напомним, что для «быков» это станет вторым финалом в Кубке России в истории. Ранее, в 2014 году команда разыгрывала трофей с «Ростовом» и проиграла в серии послематчевых пенальти.