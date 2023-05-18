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Мостовой заявил, что «Севилья» может обыграть «Ювентус» в ответном матче 1/2 финал Лиги Европы

Команды встретятся сегодня, 18 мая в Испании, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
18 мая 2023 19:43
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался насчет предстоящей ответной полуфинальной встречи Лиги Европы, в котором «Севилья» примет на своем поле «Ювентус».

«Мне кажется, что «Севилья» является небольшим фаворитом. На их победу я бы дал 55 процентов. Они будут играть дома, в чемпионате поправили дела, а Лига Европы является их любимым турниром. Счет может быть ничейным. Может, кто-то одержит победу в один мяч», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Добавим, что очный матч 1/2 финала турнира между «Севильей» и «Ювентусом» пройдет сегодня, 18 мая на арене «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи – 22:00 по московскому времени.

Напомним, что первая игра в Турине завершилась вничью (1:1).

источник: «Газета.Ru»
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