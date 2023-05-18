«Арсенал» объявил о продлении контракта с голкипером Рамсдейлом

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл продлил свое трудовое соглашение с лондонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «пушкарей».

Сообщается, что контракт с 25-летним голкипером был подписан на длительный срок.

«Мы все очень счастливы, что Аарон подписал новое соглашение, как он развивался за последние два года — это фантастика. Аарон внес неоценимый вклад в текущие успехи команды», – приводит слова главного тренера клуба Микеля Артеты пресс-служба лондонцев.

Напомним, что Рамсдейл присоединился к «Арсеналу» в августе 2021 года. С тех пор за «канониров» он сыграл 76 матчей, пропустил 86 голов и отстоял 28 встреч на ноль.

В данный момент подопечные Микеля Артеты располагаются на втором месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 81 очко. Команда отстает от «Манчестер Сити» на четыре очка, однако у «горожан» имеется игра в запасе.