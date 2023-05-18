Смородская назвала Николича топ-тренером для РПЛ: он сильнее 80% ныне работающих специалистов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила бывшего главного тренера команды Марко Николича, которым, по данным прессы, интересуется «Динамо».

«Для РПЛ Николич — топ-тренер, он сильнее 80% ныне работающих специалистов. Для «Динамо» сейчас лучше варианта не найти, надо брать», - приводит «РБ-Спорт» слова Смородской.

Николич завоевывал с «Локомотивом» бронзовые награды чемпионата России и Кубок страны.

За три тура до конца первенства «Динамо» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.