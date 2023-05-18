В «Енисее» подтвердили получение лицензии РФС-1

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов подтвердил информацию о получении лицензии РФС-1.

«Мы подтверждаем эту важную для нас информацию! Развернутые комментарии клуб даст 19 мая», - приводит слова Ивахова «Спорт-Экспресс».

После 31-го тура розыгрыша Первой лиги «Енисей» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 49 очков. Красноярский клуб на три балла опережает махачкалинское «Динамо», идущее пятым.

Лидирует в турнирной таблице Первой лиги «Балтика», набравшая 64 очка. «Рубин» с 62 очками находится на второй позиции.