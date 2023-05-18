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Боков считает, что ЦСКА находится в лучшей форме, чем «Спартак» 

По мнению бывшего советского игрока, армейцы одержат победу в московском дерби. 
18 мая 2023 20:24
автор: Глеб Шевяков

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России между красно-синими и «Спартаком».

«ЦСКА победит, команда Федотова на хорошем ходу. Если же посмотреть предыдущие матчи «Спартака», то клуб лихорадит — то в одну сторону, то в другую. По всем статьям я бы отдал предпочтение армейцам. Игра будет сложной. Да и легких игр у нас со «Спартаком» никогда не бывает», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Напомним, что очная встреча ЦСКА и «Спартака» состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало матча в 16:30 по московскому времени.

В данный момент подопечные Владимира Федотова занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очков после 27 проведенных матчей. Красно-белые располагаются на четвертой строчке, имея в своем активе 50 очков.

источник: Metaratings.ru
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