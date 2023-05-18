В «Реале» приняли решение о дальнейшем сотрудничестве с Анчелотти

«Реал» не намерен увольнять Карло Анчелотти с должности главного тренера. Об этом пишет The Athletic.

По данным источника, клуб продолжит сотрудничество со специалистом несмотря на разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Кроме того, отмечается, что игроки поддерживают наставника и хотят, чтоб он остался в команде.

Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить итальянца после вылета из ЛЧ. Кроме того, СМИ продолжают писать об интересе к тренеру со стороны сборной Бразилии.

Добавим, что контракт Анчелотти с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.