Алдонин оценил возможный трансфер Чалова в Европу

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах нападающего ЦСКА Федора Чалова перейти в европейский клуб.

«В случае Чалова все зависит от конкретного предложения. Конечно, если будет маячить какой-то хороший вариант, то с точки зрения карьеры, собственных амбиций, возможного участия в еврокубках, имеет смысл обратить на это предложение внимание. Но просто так рваться куда-то, ехать просто, чтобы ехать... Думаю, это не вариант для Феди.

Еврокубки — возможность проявлять себя на высоком уровне, поэтому я считаю, что в этом плане нужно брать от своей карьеры все. Если есть такой вариант», - приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги Чалов провел 27 матчей, забив в них 17 голов и отдав пять результативных передач. Это лучший сезон для форварда в карьере с точки зрения забитых мячей.