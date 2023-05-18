Защитник «Барселоны» Жорди Альба может стать игроком «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может стать игроком мадридского «Атлетико».

Как информирует Mundo Deportivo, испанец может стать частью сделки по переходу вингера «матрасников» Янника Карраско, за которым следит каталонский клуб.

Стоит добавить, что стоимость Карраско составляет 15 миллионов евро, но трансфер Альбы позволит сине-гранатовым снизить цену до 10 млн. При этом Жорди не хочет покидать команду, а планирует до конца отработать контракт, истекающий летом 2024 года.