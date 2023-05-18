Стали известны стартовые составы «Байера» и «Ромы» на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы 

Тренерские штабы «Байера» и «Ромы» определились со стартовыми составами команд на ответный полуфинальный матч Лиги Европы.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 18 мая в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Начало матча - 22:00 мск.

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Фримпонг, Паласиос, Демирбай, Вирц, Дьяби, Азмун.

«Рома»: Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Челик, Спинаццола, Бове, Матич, Пеллегрини, Белотти, Абрахам.

Напомним, что первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» завершился со счетом 1:0 в пользу римского клуба.