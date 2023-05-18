«ПСЖ» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Наполи» Мин Джэ 

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ привлек внимание «ПСЖ» и «Ливерпуля». Об этом сообщает RMC Sport.

Отметим, что ранее 26-летний футболист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Как утверждает источник, руководство парижан провели переговоры с агентами защитника неаполитанцев на предмет возможности продолжить карьеру во Франции. Сообщается, что сам игрок рассчитывает попробовать свои силы в Англии. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Напомним, что Ким Мин Джэ присоединился к «Наполи» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Лучано Спаллетти он сыграл 43 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с «адзурри» рассчитан до конца сезона-2024/2025.