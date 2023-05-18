Бушманов заявил, что Литвинов способен достичь европейского уровня 

Бывший наставник второй команды «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о потенциале полузащитника московской команды Руслана Литвинова.

У Литвинова есть хорошие задатки для того, чтобы он вырос в игрока европейского уровня. Ему просто не хватает опыта. Он один из немногих молодых футболистов «Спартака», который демонстрирует стабильность. Он универсал и у него есть все качества, чтобы вырасти в игрока для более сильной лиги», – приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Добавим, что Литвинов является воспитанником академии «Спартака». Всего за основную команду красно-белых он сыграл 65 матчей, забил пять голов и отдает пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.