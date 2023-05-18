Олег Василенко: на каждый матч Это'О нужно было две бутылки колы

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко рассказал о совместной работе с камерунским футболистом Самюэлем Это'О.

«Большой мастер, без вопросов. Отличный человек. Помню, что на каждый матч ему нужно было две бутылки колы — одну он выпивал в перерыве, вторую после игры. Это была его традиция. Когда он впервые об этом рассказал — на сборах в Эмиратах — мы удивились. Но он обрубил: «Я так привык. Я делал это еще в «Интере», даже во время финала Лиги чемпионов», - приводит слова Василенко Sport24.

Самюэлем Это' выстуапл в «Анжи» с 2011 по 2013 годы. В составе российского клуба он провел 53 матча, в которых забил 25 голов.