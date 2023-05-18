Бояринцев назвал главное достоинство «Спартака» при Абаскале

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев считает командный дух главным достоинством красно-белых при Гильермо Абаскале.

«Видно, что у футболистов Гильермо Абаскаля есть характер. Мы не раз видели, как команда добывает победу на последних минутах или же спасается от поражения. У красно-белых присутствует командный дух, это важно», - приводит слова ветерана RT.

Напомним, после 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Ростову», у которого такое же количество очков.

В следующем туре подопечные Абаскаля проведут столичное дерби с ЦСКА. Игра пройдет 21 мая на домашней арене красно-белых. Начало в 16.30 по московскому времени.