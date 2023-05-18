Араухо признался, что футболисты «Барселоны» всегда будут рады возвращению Месси 

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился мнением о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Мы не ведем разговор на эту тему в раздевалке. Но такому игроку, как Месси, все футболисты всегда будут рады в «Барселоне», – приводит слова Араухо Sport.es.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые рассчитывают подписать 35-летнего форварда ближайшим летом после того, как у него истечет соглашение с парижским клубом.

Также появлялась информация, что чемпион мира в составе сборной Аргентины может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или МЛС.

Напомним, что Месси выступал за основную команды «Барселоны» с 2005 по 2021 годы, а затем присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 38 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.