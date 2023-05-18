Мостовой объяснил, почему текущий сезон не будет провальным для «Спартака» в любом случае

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой не будет считать текущий сезон провальным для красно-белых, даже если они останутся за чертой призеров РПЛ.

«Не могу сказать, что для «Спартака» будет провальным сезон, если они займут четвертое место. Я уже много раз говорил, что у красно-белых все великолепно и замечательно. У них все нормально со старыми людьми, нефутбольными и наоборот. Если бы они сейчас были на девятом месте, то это можно было бы назвать провалом», - приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, после 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Ростову», у которого такое же количество очков.

В следующем туре подопечные Абаскаля проведут столичное дерби с ЦСКА. Игра пройдет 21 мая на домашней арене красно-белых. Начало в 16.30 по московскому времени.