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Мостовой объяснил, почему текущий сезон не будет провальным для «Спартака» в любом случае

Красно-белые располагаются за пределами первой тройки РПЛ.
18 мая 2023 22:39
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой не будет считать текущий сезон провальным для красно-белых, даже если они останутся за чертой призеров РПЛ.

«Не могу сказать, что для «Спартака» будет провальным сезон, если они займут четвертое место. Я уже много раз говорил, что у красно-белых все великолепно и замечательно. У них все нормально со старыми людьми, нефутбольными и наоборот. Если бы они сейчас были на девятом месте, то это можно было бы назвать провалом», - приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, после 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Ростову», у которого такое же количество очков.

В следующем туре подопечные Абаскаля проведут столичное дерби с ЦСКА. Игра пройдет 21 мая на домашней арене красно-белых. Начало в 16.30 по московскому времени.

источник: Metaratings.ru
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