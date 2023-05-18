В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимает на своем поле «Рому».

Отметим, что счет в матче в данный момент 0:0

На 34-й минуте матча главный тренер римлян Жозе Моуринью был вынужден совершить замену. Поле покинул защитник Леонардо Спинаццола из-за полученного повреждения, на его позицию вышел Никола Залевски.

Напомним, что первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» завершился со счетом 1:0 в пользу «волков».