«Байер» и «Рома» не открыли счет в первом тайме ответного полуфинального матча Лиги Европы

Завершился первый тайм ответного полуфинального матча Лиги Европы между «Байером» и «Ромой». Встреча проходит на «Бай-Арене» в Леверкузене.

Отметим, что команды не смогли открыт счет встречи после первой половины игры.

Хозяева поля превзошли своего соперника во владении мячом (62 на 38), по количеству ударов (12-1) и по ударам в створ ворот (4-0).

Добавим, что первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» завершился со счетом 1:0 в пользу «волков».

В параллельной полуфинальной встрече между «Севильей» и «Ювентусом» команды также играют вничью после первого тайма (0:0).