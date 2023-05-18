ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Байер» и «Рома» не открыли счет в первом тайме ответного полуфинального матча Лиги Европы

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
«Байер» и «Рома» не открыли счет в первом тайме ответного полуфинального матча Лиги Европы
18 мая 2023 22:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Завершился первый тайм ответного полуфинального матча Лиги Европы между «Байером» и «Ромой». Встреча проходит на «Бай-Арене» в Леверкузене.

Отметим, что команды не смогли открыт счет встречи после первой половины игры.

Хозяева поля превзошли своего соперника во владении мячом (62 на 38), по количеству ударов (12-1) и по ударам в створ ворот (4-0).

Добавим, что первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» завершился со счетом 1:0 в пользу «волков».

В параллельной полуфинальной встрече между «Севильей» и «Ювентусом» команды также играют вничью после первого тайма (0:0).

источник: «Советский спорт»
Романо заявил, что «Реал» продлил контракт с Модричем
В сентябре хорватскому футболисту исполнится 38 лет.
18.05.2023 23:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Шавло считает, что трансфер за 15-20 млн евро не принесет пользу «Спартаку» 
Ранее появилась информация о том, что красно-белые намерены приобрести игрока высокого класса, чтобы конкурировать с «Зенитом».
18.05.2023 23:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Альфонсо Дэвиса прокомментировал слухи об интересе «Реала» и «Манчестер Сити»
Футболист выступает за «Баварию» с 2019 года.
18.05.2023 23:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ювентус» и «Севилья» играют вничью после первого тайма ответного полуфинала Лиги Европы
«Ювентус» и «Севилья» играют вничью после первого тайма ответного полуфинала Лиги Европы
В первом матче команды также не смогли выявить победителя.
18.05.2023 22:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Байер» и «Рома» не открыли счет в первом тайме ответного полуфинального матча Лиги Европы
«Байер» и «Рома» не открыли счет в первом тайме ответного полуфинального матча Лиги Европы
Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
18.05.2023 22:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой объяснил, почему текущий сезон не будет провальным для «Спартака» в любом случае
Красно-белые располагаются за пределами первой тройки РПЛ.
18.05.2023 22:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Байер» – «Рома»: Спинаццола был заменен из-за повреждения 
Фланговый защитник римского клуба покинул поле на 34-й минуте встречи.
18.05.2023 22:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Араухо признался, что футболисты «Барселоны» всегда будут рады возвращению Месси 
У аргентинского форварда истекает контракт с «ПСЖ» в конце нынешнего сезона. 
18.05.2023 22:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бояринцев назвал главное достоинство «Спартака» при Абаскале
Красно-белые выступают не слишком удачно, но еще не потеряли шансов на медали.
18.05.2023 21:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика