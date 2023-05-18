Агент Альфонсо Дэвиса прокомментировал слухи об интересе «Реала» и «Манчестер Сити»

Футбольный агент Ник Хуосе, представляющий интересы защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, отреагировал информацию о том, что его клиентом интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».

«Ряд клубов заинтересованы, но прямых переговоров нет. У Дэвиса все еще есть двухлетний контракт с «Баварией». Пока ничего не подтверждено», - цитирует агента TSN.

Напомним, что канадец представляет цвета мюнхенского клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей за немецкую команду во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.