ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ньюкасл» разгромил «Брайтон» и закрепился на третьем месте в АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
18 мая 2023 23:32
автор: Степан Шереметьев

«Ньюкасл» на своем поле оказался сильнее «Брайтона» в перенесенном 25-м туре чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

В составе победителей отличились Дэн Берн (45+4-я), Каллам Уилсон (90) и Бруно Гимараэш (90+1). Гости ответили забитым мячом в исполнении Дениза Ундава (51), в пассиве которого также автогол (22).

Таким образом, команда Эдди Хоу с 69 очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Роберто Де Дзерби находятся на шестой строчке, имея в своем активе 58 очков.

В следующем туре «Ньюкасл» примет дома «Лестер» (22 мая), а «Брайтон» у себя на стадионе сыграет с «Саутгемптоном» (21 мая).

источник: «Советский спорт»
«Рома» сыграла вничью с «Байером» и вышла в финал Лиги Европы
«Рома» сыграла вничью с «Байером» и вышла в финал Лиги Европы
Римляне одолели немецкую команду благодаря победе в домашней игре. 
18.05.2023 23:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Вест Хэм» обыграл «АЗ Алкмар» и вышел в финал Лиги конференций
Встреча состоялась на стадионе «АФАС».
18.05.2023 23:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Матчи «Спартака» и ЦСКА - украшение чемпионата»: Колосков - о предстоящем дерби
Столичные клубы бьются за медали первенства.
18.05.2023 23:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Байер» – «Рома»: матч был приостановлен на несколько минут из-за перфоманса болельщиков хозяев
«Байер» – «Рома»: матч был приостановлен на несколько минут из-за перфоманса болельщиков хозяев
Наставник «волков» Жозе Моуринью жестами продемонстрировал, что недоволен таким отношением фанатов.
18.05.2023 23:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ньюкасл» разгромил «Брайтон» и закрепился на третьем месте в АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
18.05.2023 23:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Севилья» отыгралась в полуфинальном матче Лиги Европы с «Ювентусом»
«Севилья» отыгралась в полуфинальном матче Лиги Европы с «Ювентусом»
По сумме двух матчей команды вновь играют вничью.
18.05.2023 23:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ювентус» открыл счет в матче с «Севильей»
Итальянцы вышли вперед по сумме двух встреч.
18.05.2023 23:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра в текущем сезоне 
Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра в текущем сезоне 
На счету россиянина 13 голов и шесть результативных передач за 28 проведенных игр.
18.05.2023 23:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Романо заявил, что «Реал» продлил контракт с Модричем
Романо заявил, что «Реал» продлил контракт с Модричем
В сентябре хорватскому футболисту исполнится 38 лет.
18.05.2023 23:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика