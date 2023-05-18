«Ньюкасл» разгромил «Брайтон» и закрепился на третьем месте в АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле оказался сильнее «Брайтона» в перенесенном 25-м туре чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок».

В составе победителей отличились Дэн Берн (45+4-я), Каллам Уилсон (90) и Бруно Гимараэш (90+1). Гости ответили забитым мячом в исполнении Дениза Ундава (51), в пассиве которого также автогол (22).

Таким образом, команда Эдди Хоу с 69 очками осталась на третьей позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Роберто Де Дзерби находятся на шестой строчке, имея в своем активе 58 очков.

В следующем туре «Ньюкасл» примет дома «Лестер» (22 мая), а «Брайтон» у себя на стадионе сыграет с «Саутгемптоном» (21 мая).