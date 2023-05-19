«Фиорентина» в дополнительное время обыграла «Базель» и вышла в финал Лиги конференций

«Базель» на своем поле принимал «Фиорентину» в ответном матче полуфинала Лиги конференций. Встреча после основного и дополнительного времени завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянского клуба.

В составе хозяев отличился Зеки Амдуни. Гости ответили забитыми мячами в исполнении Николаса Гонсалеса (дважды) и Антонина Барака.

Таким образом, «Фиорентина» пробилась в финал турнира, так как первая игра между командами завершилась победой швейцарцев - 2:1. За трофей «фиалки» поборются с «Вест Хэмом».

Напомним, что финальный матч состоится 7 июня 2023 года на стадионе «Синобо Стэдиум» в чешской Праге.

Лига конференций

1/2 финала

Ответные матчи

«Базель» (Швейцария) – «Фиорентина» (Италия) 1:3 ДВ (0:1)

Голы: Амдуни, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120.

Первый матч – 2:1