Кокорин признан лучшим игроком чемпионата Кипра в текущем сезоне 

Стал известен лучший футболист чемпионата Кипра по результатам сезона‑2022/23. Им был признан российский форвард «Ариса» Александр Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба команды из Лимасола.

Сообщается, что 32-летнему игроку была вручена премия Ассоциации футболистов Кипра.

«Саша, мы очень рады за тебя! Делай красиво еще и еще!», – пишет пресс-служба бело-зеленых.

Напомним, что Кокорин был арендован «Арисом» у «Фиорентины» в начале нынешнего сезона. Всего за кипрский клуб он отыграл 28 матчей, отличился 13-ю забитыми мячами и шестью ассистами.