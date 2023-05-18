«Вест Хэм» обыграл «АЗ Алкмар» и вышел в финал Лиги конференций

«АЗ Алкмар» на своем поле принимал «Вест Хэм» в ответном матче полуфинала Лиги конференции. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба.
В составе победителей отличился Пабло Форнальс.
Таким образом, команда Дэвида Мойеса пробилась в финал турнира, так как в первой игре они также выиграли - 2:1. За трофей «молотобойцы» поборются с лучшим из пары «Базель» - «Фиорентина».
Напомним, что финальный матч состоится 7 июня 2023 года на стадионе «Синобо Стэдиум» в чешской Праге.
Лига конференции
1/2 финала
Ответные матчи
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Вест Хэм» (Англия) 0:1 (0:0)
Гол: Форнальс, 90.
Первый матч – 1:2
источник: «Советский спорт»