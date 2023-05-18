В эти минуты проходит второй тайм матча 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Байер» играет на своем поле с «Ромой».

Отметим, что счет в матче по-прежнему не открыт – 0:0.

В начале второго тайма встреча была приостановлена на несколько минут из-за использованной пиротехники со стороны болельщиков хозяев поля.

Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью выразил открытое недовольство к поведению фанатов «фармацевтов».

Добавим, что первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Байером» завершился со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.