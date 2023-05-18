«Рома» сыграла вничью с «Байером» и вышла в финал Лиги Европы

Завершился ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Байером» и «Ромой».

Отметим, что встреча, проходившая на «Бай-Арене» в Леверкузене, завершилась вничью со счетом 0:0.

Хозяева поля больше владели мячом (60 на 40), нанесли больше ударов по воротам (22-1) и в створ ворот (6-0), однако этого не хватило, чтобы отличиться забитым мячом.

Таким образом, «Рома» становится победителем двухматчевого противостояния с «Байером» и выходит в финал Лиги Европы. В первом матче подопечные Жозе Моуринью одержали минимальную победу над «фармацевтами» (1:0) благодаря голу полузащитника Эдоардо Бове.

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

«Байер» (Германия) – «Рома» (Италия) – 0:0 (0:0)

Первый матч: 0-1.